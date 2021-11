Pronti a trasformarsi in versione natalizia anche i Giardini dell'Arena

Si accendono anche i Giardini dell'Arena. Sabato 20 novembre a partire dalle 15, segnerà l'inizio del programma dedicato alle iniziative natalizie nello storico polmone verde di piazza Garibaldi, che da tre anni è diventato ormai anche polo culturale e di ritrovo per la cittadinanza. Il Natale dei Giardini dell’Arena quest’anno vedrà la prima edizione di un festival in cui il protagonista assoluto sarà l’incanto, sia per i più piccini che per gli adulti: il Wow Xmas Village. Insieme alle attese luminarie, che dal 2019 caratterizzano il Natale di questo giardino storico, tutta l’area sarà interessata da elfi, farfalle, giocolieri, cantastorie, concerti nonché espositori di artigianato hand made e vintage, guide artistiche a cura di Vox Artes, laboratori natalizi, il Grinch, vin brûlé e zucchero filato e, ovviamente, Babbo Natale con la sua slitta.

Il Village

Il Wow Xmas Village, dopo la festa di accensione delle luminarie, vedrà il suo avvio ufficiale sabato 18 dicembre con l'avvio del mercatino natalizio e dei laboratori per i bambini e il primo evento in programma, il concerto della rock band UB Dolls. Il programma nutritissimo vedrà oltre cinquanta artisti in sei giorni riempire di colore e suggestione tutte le zone del Giardino, a cui si potrà più facilmente accedere grazie ad una mappa che verrà distribuita agli accessi in tutte le giornate della manifestazione.

Casa delle donne

L’operazione, resa possibile dalle Associazioni Mame e Fusmart Mutaforma, grazie alla collaborazione dell'Assessorato al Commercio e alle Attività Produttive (l'assessore Antonio Bressa presenzierà infatti alla festa di accensione delle luminarie), vedrà inoltre la presenza di alcuni stand dedicati alla veicolazione di temi di impatto sociale quali “Casa delle Donne”, Croce Rossa, Avvocato di Strada, (con cui sarà attuata l’iniziativa del “panino sospeso” come ulteriore iniziativa in seno alla “Notte dei senza Dimora”).

Fina Buzzaccarini

Infine, in occasione della prima giornata del Wow Xmas Village verrà presentata l’opera dedicata a Fina Buzzaccarini, la nobile padovana che consegnò alla storia il capolavoro del Battistero affrescato da Giusto De'Menabuoi, #iosonofina, in presenza dell’artista Elena Candeo. L’opera, realizzata a fine estate esclusivamente con materiali naturali con la curatela di Aisha Ruggieri, sarà presentata insieme a tutto il team di gestione dei Giardini Dell’Arena come simbolo distintivo di un Giardino in costante evoluzione, con un occhio di riguardo al tema delle pari opportunità e dello sviluppo culturale di un’area che gradualmente si sta riconfermando come uno dei luoghi più trasversali della città.

Per info e programmi https://www.facebook.com/events/228909072670470?ref=newsfeed