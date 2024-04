Conclusi i lavori per i nuovi ossari al cimitero di Carpanedo

Il Consigliere Delegato Davide Mauri ha annunciato il termine dei lavori dell’importante progetto per migliorare e potenziare i servizi cimiteriali di Carpanedo. La decisione di intraprendere questa iniziativa è stata motivata dalla crescente necessità di spazi per la sepoltura e per garantire un servizio adeguato anche per il futuro. Il progetto prevedeva la costruzione di due nuovi corpi di fabbrica contenenti un totale di 135 ossari all'interno del muro perimetrale del cimitero, lungo il lato ovest ed est, utilizzando gli spazi liberi adiacenti ad altre strutture esistenti.

Davide Mauri

«Abbiamo lavorato meticolosamente, - ha dichiarato il consigliere delegato, Davide Mauri - per garantire che questo progetto rispondesse alle esigenze della comunità e perché venisse realizzato nel rispetto delle normative vigenti. E’ un’iniziativa molto importante che è stato possibile solo grazie all’appoggio di tutta l'Amministrazione e gli uffici preposti ai servizi cimiteriali»

I blocchi

I due blocchi che componevano il progetto sono stati chiamati Blocco “A” quello adiacente al gruppo di loculi realizzato nel 2018 e Blocco “B” quello a ridosso degli altri loculi. Il blocco "A" largo 2,66 metri, profondo 0,75 e alto circa 3,30, contiene un totale di 72 ossari, il blocco "B" largo 2,34 m, profondo 0,75 e alto 3,30 metri ne contiene 63. Le dimensioni complessive sono state pensate per garantire spazi adeguati alla sepoltura e un'organizzazione ottimale all'interno del cimitero. Sono state realizzate con struttura portante in alluminio rivestiti in marmo bianco di Carrara mantenendo la stessa tipologia e forma geometrica di quelli già presenti presso gli altri cimiteri della città: il cimitero centrale a San Tommaso e quello di Lion: «Questo approccio ci ha permesso di mantenere un'omogeneità estetica all'interno dei nostri cimiteri e garantire una migliore fruibilità dei servizi» conclude il consigliere.