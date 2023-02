Ampliamento dei plateatici, si va verso la proroga fino al 31 dicembre

Manca ancora l’approvazione dell’aula ma il percorso è tracciato: c’è il via libera, da parte della Commissione Affari costituzionali e Bilancio del Senato, alla proroga fino al 31 dicembre 2023 dei dehors senza autorizzazioni paesaggistica e culturale per bar e ristoranti.

Plateatici

Il tutto per la soddisfazione di Patrizio Bertin, presidente di Ascom Confcommercio Padova: «Si tratta di un provvedimento che va incontro alle nostre richieste e che apre nuove prospettive per ciò che riguarda la valorizzazione degli spazi pubblici. L’auspicio è che governo, amministrazioni e Soprintendenze collaborino con noi nella progettazione di questi spazi. Il nostro obiettivo, infatti, è quello di consentire alle imprese di lavorare, ai cittadini di godere pienamente delle proprie città e ai residenti di vivere in aree non caotiche, belle da vedersi e, di fatto, avvalorate dalla presenza di tante persone».