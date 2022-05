Successo di pubblico per il festival Prospettiva Danza Teatro, oltre mille presenze

Domenica 8 maggio si è conclusa la 24esima edizione di Prospettiva Danza Teatro, il festival internazionale dedicato alla danza contemporanea e d’autore dal titolo Equilibri, svoltosi presso il Salone affrescato del Palazzo della Ragione di Padova e il Cortile di Palazzo Moroni.

Il festival

Per otto giorni, dall’1 all’8 maggio, il centro del capoluogo patavino si è animato con 13 compagnie di danzatori italiani e internazionali, tra cui ricordiamo COB Compagnia Opus Ballet, Nuovo BallettO di ToscanA, la svizzera COMPAGNIE LINGA e la francese Compagnia Soralino, e 14 performance che hanno celebrato i nuovi linguaggi della danza. La rassegna ha ottenuto un grande successo, entusiasmando e incantando il pubblico con oltre 1.000 presenze registrate e più serate sold out. «Una 24esima edizione che ci ha travolti nella sua bellezza e in continuo equilibrio tra le diversità di stili, danzatori eccellenti e coreografie proiettate al futuro con uno sguardo alla storia che torna e impreziosisce – afferma Laura Pulin, direttrice artistica del Festival - Otto giorni di danza, più sere sold out, un pubblico attento, caloroso e partecipativo che ci ha riempito di gioia. Una cornice, Palazzo della Ragione, che saputo accogliere ospiti e danza in un modo sempre sublime e sorprendente. Un grazie al Comune di Padova e tutti coloro che hanno condiviso con noi questo festival. Ora continuano le selezioni del Premio Internazionale Prospettiva Danza Teatro, che ad ottobre proclamerà al Teatro Verdi di Padova il vincitore della XIII edizione e già uno sguardo al futuro, per la nuova programmazione della 25esima edizione nel 2023». Il Premio Internazionale Prospettiva Danza Teatro consiste in 5.000 euro a sostegno della produzione e una residenza artistica di una settimana che permetterà al gruppo vincitore di sviluppare la coreografia e presentarla alla prossima edizione del Festival Prospettiva Danza Teatro.