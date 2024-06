Tram e cantieri, Bertin attacca Palazzo Moroni: «Non ci hanno mai chiesto mezzo parere»

«Avranno alle spalle anche importanti riflessioni, come dichiarano gli amministratori, però se la cantano e se la suonano visto che nessuno ci ha mai chiesto uno straccio di parere su come affrontare i disagi da cantiere»: rivendica il proprio ruolo di rappresentanza Patrizio Bertin, presidente di Confcommercio Ascom Padova e non ci sta ad essere classificato come quello che “dipinge” una città impossibile.

Patrizio Bertin

«Qui non c’è nessun pittore, semmai ci sono cittadini e commercianti, operatori del turismo e professionisti che perdono ore per spostarsi in città e quando si muovono, se si muovono, incontrano grandi difficoltà. A fermarsi, poi, nemmeno ci provano a trovare un parcheggio: se questa non è una “città impossibile” ci dicano loro come dobbiamo chiamarla». Bertin lamenta dunque l’assoluta mancanza di concertazione. «Ho persino un sospetto - aggiunge il presidente dell’Ascom Confcommercio - che si annuncino i cantieri uno o due giorni prima per metterci di fronte al fatto compiuto. Noi non siamo “contro” a priori e meno che mai siamo contro un trasporto pubblico moderno, siamo però sicuramente contro una gestione inadeguata dei cantieri da parte di chi, con l’evidente obiettivo di colpevolizzare qualcuno, se la prende anche con i cittadini e i commercianti di Voltabarozzo accusati persino di manomettere i cartelli». Il presidente dell’Ascom Confcommercio chiude con un invito: «Si guardi a Bologna e ad altre città dove problemi analoghi sono stati affrontati con ben altro dialogo».