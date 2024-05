Covid, i No Vax contestano a Padova il virologo Fabrizio Pregliasco

Una stretta di mano finale con la promessa di un confronto civile in altra sede: i protagonisti della vicenda sono Cristiano Fazzini, leader del movimento Veneto No Green Pass, e il virologo Fabrizio Pregliasco.

L'incontro

È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 4 maggio, all'esterno della Sala della Carità in via San Francesco a Padova, dove Pregliasco era stato invitato nell'ambito del Galileo Festival ad un incontro dal titolo “I superbatteri: una nuova minaccia?”. Era il Covid, iinvece, l'argomento che interessava ai circa 50 no vax che lo hanno atteso al suo arrivo per fischiarlo e contestarlo: nonostante ciò il direttore sanitario dell'Ospedale Galeazzi - Sant'Ambrogio di Milano ha fatto entrare in sala una loro delegazione, tra cui proprio Fazzini. Il quale ha colto la palla al balzo per chiedergli a fine incontro, durante la sessione di domande, «una pace sociale: lei prima ha parlato di “minoranza rumorosa”, ma non le sembra che sia arrivato il momento di pagare i danni alle persone che stanno male riconoscendo che c'è un problema o vogliamo continuare a negarlo? E perché a pagare devono essere lo Stato e i suoi cittadini mentre le case farmaceutiche si dividono utili miliardari?».

Fabrizio Pregliasco

Pregliasco non si è tirato indietro, e ha replicato: «Sono stati valutati gli eventi avversi, al punto che anche i “bugiardini” dei vaccini vengono via via aggiornati rispetto a potenziali problematiche legati all'insorgenza di malattie, che non nego e non ho mai negato: i numeri in tal senso sono assolutamente bassi, ma diventa difficile spiegarlo dato che veniamo accusati di averli nascosti. Sul fronte risarcitorio, inoltre, le istituzioni ci hanno sempre messo la faccia, così come durante la pandemia quando sono state fatte scelte veramente difficili e sicuramente non soddisfacenti perché bisognava mediare fra tre aspetti inconciliabili: la salute, l'economia e le conseguenze psico-sociali. Le aziende farmaceutiche, poi, avranno anche fatto vedere degli aspetti negativi, ma non generalizzerei. Ha ragione lei, infine, quando parla di volontà di pacificazione e rasserenamento di una discussione che però spero non sia ideologica, altrimenti si parla tra sordi». Non solo: a fine evento il virologo si è fermato con i manifestanti parlando direttamente con Alessandro, un signore che gli ha riferito di essere «finito in sedia a rotelle dopo il terzo vaccino con la sindrome di Guillain-Barré».