Studenti pro-Palestina al Bo: «Rimarremo accampati almeno fino al 15 maggio»

«Siamo accampati per chiedere il boicottaggio accademico e che la rettrice risponda alle richieste di noi studenti»: parlano dal cortile di Palazzo Bo gli universitari pro-Palestina che da oggi, venerdì 10 maggio, si sono accampati con le tende promettendo di rimanere fino a mercoledì 15.

La protesta

Proseguono gli studenti: «Nel solco della mobilitazione internazionale abbiamo piantato le tende anche a Padova come già successo a Bologna, Napoli, Roma e Palermo per sottolineare l'importanza di togliere il sostegno materiale, ideologico e tecnologico al genocidio in corso in Palestina. Ci stiamo mobilitando da mesi, e più volte la rettrice ha risposto militarizzando gli accessi del Bo durante i Senati Accademici: noi abbiamo risposto riprendendoci gli spazi universitari, a partire da questi cortili in cui dormiremo in questi giorni finché non otterremo delle risposte. Di fronte all'invasione di Rafah, che segna la fase finale del genocidio in corso in Palestina, da Palazzo Bo vogliamo rilanciare il nostro sostegno incondzionato alla resistenza palestinese e condannare la complicità del Governo e dell'Università. All'Università chiediamo la rescissione di tutti gli accordi con le università israeliane e con le aziende complici del genocidio in corso e chiediamo anche che vengano istituite delle forme di sostegno per la comunità accademica palestinese».