Caro affitti, gli studenti restano accampati al Bo: «Aspettiamo la ministra Bernini venerdì 19»

Dichiara Domenico Amico, coordinatore di Udu Padova: «La ministra sarà a Padova per l'inaugurazione di Galileo - il Festival della Scienza e Innovazione: noi non ci muoveremo dal Bo finché non avrà il coraggio di guardarci in faccia e rispondere delle vergognose azioni del Governo»

«Abbiamo da poco appreso che il Governo ha ritirato l'emendamento che sbloccava 660 milioni per gli alloggi degli studenti, un enorme passo indietro rispetto ai fondi che avevano stanziato nel 2022, spacciati come nuovi e comunque destinati quasi interamente al mercato privato, a scapito della residenzialità pubblica. Una situazione a dir poco imbarazzante e vergognosa: stanno prendendo in giro gli studenti, e noi non ci stiamo. Venerdì 19 la ministra Anna Maria Bernini sarà a Padova per l'inaugurazione di Galileo - il Festival della Scienza e Innovazione: noi non ci muoveremo dal Bo finché la ministra non avrà il coraggio di guardarci in faccia e rispondere delle vergognose azioni del Governo. Nel frattempo a Verona ci sarà l'inaugurazione dell'anno accademico, una delegazione sarà presente anche là, insieme agli studenti veronesi e di tutta Italia, perché non può esserci ateneo in cui la ministra passi senza vederci»: ad affermarlo è Domenico Amico, coordinatore di Udu Padova, annunciando che prosegue la protesta con le tende davanti al Bo, giunta alla sesta notte.