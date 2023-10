Emergenza abitativa, gli studenti tornano a montare le tende davanti al Bo

Dopo le proteste di maggio, che hanno visto tendate e presidi permanenti davanti all'università, gli studenti montano di nuovo le tende davanti al Bo oggi, lunedì primo ottobre, alle 15:45: «Denunceremo il caro affitti, la mancanza di un progetto sulla residenzialità studentesca pubblica e il completo disinteresse nei confronti del diritto allo studio in questo Stato e in questa Regione».

La protesta

La protesta studentesca osserva il problema da un punto di vista ampio, condiviso con gli inquilini delle case popolari, la comunità migranti, i lavoratori e le lavoratrici. Insieme individuano i responsabili a più livelli, chiamando in causa Università, Ater e Comune, ma anche Esu, Regione e Governo. L'iniziativa, a maggi, era stata presa da Spazio Catai e Potere al Popolo. «La casa è un problema che riguarda tutte le persone con fasce di reddito basse. Critichiamo una politica abitativa che spinge le persone fuori dal centro e dalla città stessa - raccontaraono all'epoca - .L'università si concentra sull'aumento delle iscrizioni anziché assumersi assieme agli enti regionali le proprie responsabilità: serve mettere a disposizione posti in studentati pubblici gratuiti o a prezzi accessibili, altrimenti si lascia spazio a piccoli e grandi speculatori e non si garantisce il diritto allo studio. La turistificazione della città e gli affitti brevi non regolamentati aumentano il vuoto immobiliare sia privato che pubblico e con esso contribuiscono ad alzare i prezzi sul mercato. Ater sceglie di non fare manutenzione, mettendo migliaia di immobili all'asta nonostante le lunghe liste d'attesa per alloggi popolari. Parallelamente a livello nazionale, il governo Meloni sceglie di tagliare i fondi per gli affitti. Siamo qui per ricordare che la casa è un diritto di tutte e a tutti. Basta case senza gente, basta gente senza casa».