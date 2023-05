La Protezione Civile di Este sul campo per l’emergenza meteo in Emilia Romagna

I volontari della Protezione Civile del Distretto Colli Euganei Sud si sono attivati, nelle ultime settimane, per l’emergenza maltempo in Emilia Romagna. «Ringraziamo di cuore i volontari che hanno prontamente risposto all’emergenza, recandosi in Emilia Romagna per prestare aiuto – commenta il Consigliere delegato alla Protezione Civile Eva Vigato. - L’attività dei volontari è stata realizzata in due diverse fasi, nelle prime due settimane di maggio». La prima attività è iniziata il 3 maggio con l’allerta alle ore 02.51 e con la richiesta di una squadra formata da 2 volontari e di 1 funzionario Regionale per attività di scouting in rappresentanza della colonna mobile regionale.

«Alle ore 05.30 i volontari del Distretto erano già presenti presso la sala operativa della regione Emilia Romagna e per tutta la giornata hanno effettuato sopralluoghi con i funzionari locali per capire come organizzare le colonne mobili delle Regioni chiamate a intervenire. - spiega il Consigliere Vigato. La seconda fase di intervento per i volontari si è svolta dall'8 all'11 maggio. Alla CMR (Colonna Mobile Regionale) del Veneto è stata assegnata una zona del Comune di Imola e, nello specifico presso la frazione di Spazzate-Sassatelli.

Qui, per tutti i giorni di permanenza, sono stati effettuati interventi di prosciugamento, sgombero delle abitazioni dalla mobilia ormai rovinata e lavaggi interni ed esterni con moduli antincendio e idropulitrici, ma anche pulizia delle strade e dei cortili dal fango e dai detriti con pale meccaniche e mezzi pesanti. I volontari sono stati sotto coordinamento dell’UCL (Unità di Crisi Locale) della Regione Veneto con 2 funzionari e 2 segretari dell'AGESCI.