I volontari della Protezione Civile si radunano a Piombino Dese

Il Distretto del Piovese, anche in seguito all’incidente accaduto a Preone, Udine, nel 2023 con un caposquadra che ha perso la vita, in cui sono stati indagati il Sindaco del Comune e il Coordinatore del locale Gruppo Comunale di Protezione civile per la carenza di sicurezza sul luogo di lavoro, ha organizzato per ieri, sabato 20 gennaio, un incontro informativo sulle responsabilità per i volontari di Protezione Civile. Una settantina tra coordinatori e capisquadra dei vari gruppi del Distretto si sono ritrovati presso il Centro Civico Rigoni Stern a Ponte San Nicolò e, con il prezioso supporto della docente/volontaria d.ssa Antonella Ongaro, hanno approfondito molti aspetti delle competenze e responsabilità in fase operativa dei volontari in particolar modo dei coordinatori e capisquadra.

La voce dei protagonisti

«L’incontro è stato molto utile sia per rivedere alla luce delle nuove normative i compiti dei volontari, per definire gli ambiti di intervento della Protezione Civile - spiega il vice coordinatore del Distretto del Piovese, Roberto Marchioro - e per affrontare alcuni aspetti della sicurezza in operatività. Vista la vastità di norme che afferiscono ai ruoli dei volontari e la specificità dei compiti degli ci si è dato appuntamento per un’altra sessione di approfondimento che si terrà prossimamente».