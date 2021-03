Albignasego: Approvato il protocollo d'intesa con l'associazione "Plastic Free"

Approvato dalla Giunta comunale di Albignasego lo schema del protocollo d’intesa con l’organizzazione di volontariato PlasticFree onlus, con la quale avviare iniziative e campagne di informazione a tutela dell’ambiente. «Grazie a questa collaborazione» illustra il sindaco Filippo Giacinti: «sarà possibile organizzare delle iniziative comuni, attraverso le quali migliorare la qualità dell’ambiente e diffondere una maggiore sensibilità nella cittadinanza sui temi ambientali, avendo a cuore in primo luogo le future generazioni».

L'associazione

L’associazione PlasticFree ha l'obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, per i suoi effetti devastanti sull’intero ecosistema. A tal riguardo l’associazione promuove e organizza, ad esempio, giornate dedicate alla pulizia di parti del territorio e lezioni di educazione ambientale nelle scuole. «Abbiamo già preso contatti con la dirigente scolastica» spiega Elena Viale, referente locale dell’associazione PlasticFree, «che si è dimostrata favorevole ed entusiasta ad accoglierci nelle scuole a parlare di tutela ambientale. Grazie anche alla collaborazione con il Comune di Albignasego vorremmo essere di traino nel coinvolgere i nostri concittadini in iniziative di pulizia del territorio che ci circonda: io ad esempio, quando esco a passeggiare con il cane o insieme ai miei bambini, ci armiamo di guanti, sacchetti e pinze e raccogliamo i rifiuti. È incredibile la quantità di immondizia che le persone gettano lungo i cigli stradali dove ultimamente, insieme ai mozziconi di sigarette, alle confezioni degli snack e alle bottiglie di plastica, purtroppo si trovano sempre più spesso le mascherine usate. Vorremo quindi promuovere una nuova cultura di rispetto dell’ambiente in cui viviamo».

La pratica

Per raggiungere più persone possibili, ben vengano quindi le iniziative pubbliche di sensibilizzazione anche “pratica”. «Negli ultimi mesi abbiamo organizzato due giornate ecologiche» dichiara l’assessore all’Ambiente, Maurizio Falasco, «insieme all’associazione Legambiente Pratiarcati e ai Rangers d’Italia: ad ottobre abbiamo raccolto venti sacchi di rifiuti abbandonati e gettati in via Roma, Pellico e Risorgimento, mentre il 6 febbraio abbiamo ripulito l’oasi della polveriera, ripristinando anche la recinzione che qualcuno aveva manomesso per introdursi illegalmente all’interno. Ho incontrato la signora Viale di PlasticFree per iniziare ad organizzare la giornata ecologica, che si svolgerà in primavera».