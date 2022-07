Chiude di notte la tangenziale sud-est nelle per prove di portata su quattro ponti

Prosegue il lavoro dell’amministrazione per assicurare le migliori condizioni di esercizio alla rete delle strade e delle tangenziali di competenza del Comune. Dopo il significativo intervento di sostituzione del Ponte della tangenziale est su via Vigonovese, si provvede ora a verificare le condizioni di portata di altri quattro ponti sempre relativi alla tangenziale est. In allegato al comunicato, anche le mappe con evidenziati i percorsi alternativi predisposti per auto e camion. Il Settore Lavori Pubblici - Servizio Manutenzioni sta effettuando una campagna di verifica di alcuni ponti della tangenziale est di Padova per arrivare ad una conoscenza dei manufatti secondo quanto previsto dalle Linee Guida dei Ponti.

Il lavoro

Le indagini prevedono l’esecuzione di prove di carico statiche e dinamiche finalizzate ad individuare la capacità portante dei ponti. Tali indagini sono un servizio di pubblica utilità a tutela dell'incolumità dei fruitori dell'infrastruttura e di prioritaria importanza. Verrà chiuso al traffico veicolare un tratto della tangenziale est, come dettagliato successivamente, per consentire leprovedi carico (statica e dinamica) dei seguenti quattro manufatti:

- Ponte Tangenziale Est su Corso Stati Uniti (n.58)

- Ponte Tangenziale Est su via Bellisario ex via San Salvatore (n.59-b)

- Ponte Tangenziale Est su Viale NavigazioneInterna (n.61)

- Ponte Tangenziale Est su Viale dell'Industria (n.62).

I giorni di chiusura

Venerdì 29/07 chiusura direzione sud dalla uscita 18bis (traffico deviato in via San Marco) alla uscita 12 (via Piovese) dalle ore 20.30 alle 7.00

Sabato 30/07 chiusura direzione nord dalla uscita 12 (traffico deviato in via Piovese) alla uscita 16 dalle ore 20.30 alle 7.00

Si allegano schemi della viabilità alternativa, concordata con il Settore Mobilità e Traffico, che prevederà il transito dei mezzi nel Comune di Padova.

Si consiglia ai mezzi pesanti di utilizzare l'uscita autostradale "Padova Zona Industriale" per raggiungere la zona industriale di Padova Est.