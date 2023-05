La Provincia verso il ritorno ad ente di primo livello e intanto assume altri 5 dirigenti

Cinque dirigenti entreranno nell’organigramma della Provincia di Padova entro l’autunno. La Provincia è attualmente impegnata nella nuova fase di assunzioni, che ha già introdotto e continuerà a portare nuove risorse in diversi settori tecnici e amministrativi. In questo contesto, oggi sono stati pubblicati i bandi di concorso per ruoli dirigenziali all'interno dell'Ente.

Assunzioni

Oltre alle 41 nuove assunzioni di personale tecnico e amministrativo, la struttura si prepara perciò ad ampliare le posizioni apicali con l'ingresso di cinque dirigenti: tre assunti a tempo indeterminato – “Personale”, “Bilancio”, “Edilizia” - e due a tempo determinato, destinati ai settori “Informatica” e “Affari Generali – Segreteria”. In questo modo, si raggiungerà l'obiettivo stabilito con il nuovo piano di fabbisogno del personale, concepito per accompagnare e sostenere il ritorno delle Province in enti di primo livello, passaggio che comporterà un potenziamento delle competenze e delle risorse disponibili.