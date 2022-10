La Provincia dona 8 computer a Conselve: «Saranno usati per anziani e fragili»

Otto personal computer usati, ma perfettamente funzionanti, sono stati donati alla Provincia di Padova al Comune di Conselve. Alla consegna erano presenti il consigliere provinciale delegato ai Sistemi Informativi e Innovazione Monica Cesaro e l’assessore all’Istruzione Stefania Mastellaro del Comune di Conselve. I computer sono stati collocati all’interno della Biblioteca comunale e potranno essere utilizzati per corsi di aggiornamento e attività volte a favorire l’accesso e l’utilizzo degli strumenti informatici, in particolare per gli anziani e le fasce più deboli della popolazione.

Cesaro

«Abbiamo accolto la richiesta del Comune di Conselve – ha detto Monica Cesaro – e abbiamo ricondizionato i computer che erano stati dismessi. Non è la prima volta che la Provincia effettua queste donazioni e appena sarà possibile continueremo con questo progetto. L’obiettivo è favorire l’accesso alle tecnologie digitali da parte di fasce della popolazione poco avvezze all’uso degli strumenti informatici o creare e implementare luoghi dedicati alla consultazione. Tra i compiti della Provincia di Padova vi è quello di fornire un supporto tecnologico, organizzativo e gestionale agli Enti di piccole e medie dimensioni, creando rapporti tra Amministrazioni locali, in modo da operare in sintonia con i fabbisogni locali, seguendo criteri di omogeneità funzionale e implementando un programma comune di sviluppo sostenibile»