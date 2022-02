Adolescenti in difficoltà causa Covid, il Comune cerca uno psicologo

È in fase di pubblicazione un bando con il quale il Comune di Albignasego ricerca uno psicologo, che affiancherà le assistenti sociali nel lavoro con famiglie in cui siano presenti minori in particolare difficoltà.

Negli ultimi diciotto mesi, complice anche la pandemia che ha confinato principalmente i ragazzi dentro casa a seguire le lezioni a distanza, impossibilitati a incontrare i coetanei e a praticare sport (azzerando totalmente la loro possibilità e occasioni di socializzazione), si è registrato un aumento e un aggravarsi delle situazioni di difficoltà e di richiesta di tutela di minori, soprattutto nella fascia d’età pre-adolescenziale. Il Comune nei mesi scorsi è intervenuto pagando i centri estivi, organizzando Sportivando nei parchi e il progetto “Ci sto? Affare...fatica!” , elargendo contributi alle famiglie per incentivare le iscrizioni dei ragazzi alle attività sportive. Ma bisogna ora affrontare i casi più complicati, che hanno lasciato veri e propri strascichi soprattutto di carattere psicologico.Ci sono infatti pre-adolescenti alle prese con situazioni complesse e difficili in famiglia e altri destinatari di provvedimenti di allontanamento dal proprio nucleo familiare imposto dal Tribunale per i minorenni e affidati altrove. «Nell’ultimo anno e mezzo sono emerse diverse situazioni di questo tipo» spiega l’assessore al Sociale, Anna Franco, «che per la loro complessità e per lo stato di profondo disagio vissuto da questi giovanissimi ragazzi ci ha fatto propendere per ricercare una figura professionale adeguata, in grado di affiancare le assistenti sociali nel trattare i casi.

Lo psicologo, con esperienza in tutela minorile e affidamento familiare, avrà quindi il compito di espletare la funzione di consulente nella stesura di relazioni, nell’approccio diretto e nella predisposizione di adeguati programmi di interventi – in equipe con le assistenti sociali comunali – nei casi di minori e di ragazzi tra i 18 e i 21 anni in situazione di difficoltà. Non avrà incarichi di natura clinica, pertanto non gli sarà richiesto di seguire i minori in qualità di terapeuta.

«Dopo i ripetuti episodi di azioni anche violente compiuti da bande di giovanissimi, nel capoluogo e in alcuni Comuni (per fortuna non nella nostra Città)» aggiunge il sindaco Filippo Giacinti «il prefetto Raffaele Grassi ha incontrato i sindaci e gli amministratori insieme alle forze dell’ordine, riunendo il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per predisporre un osservatorio provinciale sul disagio giovanile, cui abbiamo partecipato anche noi. Affiancare uno psicologo come consulente al lavoro delle nostre assistenti sociali rappresenta già un passo importante e deciso del nostro Comune verso la prevenzione delle possibili forme di disagio, sofferenza e aggressività dei nostri ragazzi».