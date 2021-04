Pulizie degli argini del Bacchiglione nei Comuni del Padova: l'iniziativa programmata per domenica 18

La Città di Selvazzano Dentro si è fatta promotrice di un’iniziativa di senzibilizzazione ambientale rivolta alla cittadinanza, in particolare ai giovani. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comune di Padova e le Amministrazioni di altri Comuni lungo il Bacchiglione, luogo di grande interesse storico, culturale e paesaggistico, da Padova a Vicenza. Consiste in una giornata ecologica dal titolo “Puliamo gli Argini del Bacchiglione, da Galileo a Palladio”.

Pulizia degli argini

Cittadine e cittadini, ripercorrendo i luoghi di interesse storico culturale lungo le sponde del fiume, saranno coinvolti proprio nella pulizia degli argini. Il Comune di Padova ha coinvolto le associazioni Retake e Amissi del Piovego, che si sono organizzate con i loro volontari e si incontreranno in alcuni punti lungo gli argini con il materiale fornito da AcegasApsAmga per la pulizia, ovvero sacchetti e pinze. L’evento inizierà alle 9 contemporaneamente in tutti i comuni aderenti, durerà per tutta la mattina e verrà realizzato nel rispetto delle normative Covid.

Chiara Gallani

Dichiara l’assessora all’ambiente Chiara Gallani: «Un’iniziativa in sinergia tra molti comuni per sensibilizzare sulla cura del territorio e dell’ambiente. Domenica centinaia di volontari si metteranno al lavoro muniti di pinze guanti e sacchi lungo tutto il Bacchiglione, facendo anche scoprire importanti luoghi dal grandissimo interesse storico e culturale del nostro territorio, lungo una delle più importanti ciclovie del Veneto. \Una sinergia importante perché è fondamentale che non solo i cittadini, ma anche le Amministrazioni locali, si facciano portatrici di messaggi di sensibilizzazione sulla cura del territorio. Sono due le associazioni padovane che si sono messe a disposizione, Amissi del Piovego e Retake, alle quali va il mio ringraziamento».

I comuni aderenti

I Comuni aderenti oltre alla promotrice Città di Selvazzano e al Comune di Padova sono il Comune di Saccolongo, il Comune di Veggiano, il Comune di Cervarese Santa Croce, il Comune di Montegalda, il Comune di Longare e il Comune di Vicenza