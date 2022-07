Siccità, chiuse le analisi sulle acque padovane: «Serve interdizione dell'uso dell'acqua»

Conclusa l'analisi sulle acque padovane da parte dell'Ulss e richiesta dal Comune. La lettura del Dipartimento, guidato dal direttore Luca Sbrogiò, è chiara: «È stata fatta una ricognizione della situazione a seguito degli esami analitici prodotti dall'Arpav, coinvolgendo diversi servizi del Dipartimento di prevenzione, dall'area veterinaria alla medicina del lavoro, allo Spisal e all'igiene pubblica per fotografare la situazione da diversi punti di vista. Dalla necessità della rimozione dei pesci, soprattutto quelli morti e in stato di decomposizione con ditte specializzate, e quindi con la protezione dei lavoratori che vanno a lavorare nei canali; fino al controllo di ratti, zanzare e mosche; e poi l'interdizione dell'uso dell'acqua, a maggior ragione per motivi di pesca e quindi la non possibilità di consumare il pesce pescato. E per finire la visione generale anche con gli aspetti dell'uso razionale dell'acqua. L'acqua potabile prima di tutto che è un bene prezioso che va gestito con grande parsimonia. Il documento prodotto è stato mandato al Comune che emanerà i provvedimenti che riterrà necessari».