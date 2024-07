Pulizie Intensive, lunedì l'intervento nel quartiere più popoloso della città

Il prossimo lunedì 15 luglio il Quartiere 2 in zona Arcella sarà oggetto di un'intensa operazione di igiene denominata Pulizie Intensive. Saranno coinvolte via Jacopo Avanzo, via Annibale Da Bassano e via Tre Venezie, dove uomini e mezzi saranno impiegati fin dalle prime ore del mattino per garantire una pulizia profonda. Questa iniziativa fa parte di un piano più ampio promosso da Comune e AcegasApsAmga per migliorare l'igiene delle strade padovane e offrire agli abitanti e ai lavoratori ambienti più salubri e igienizzati dopo un accurato lavaggio.

L'intervento

L'intervento prevede l'utilizzo di spazzatrici meccaniche e idropulitrici per una pulizia completa delle strade interessate. Si prevede che l'operazione si svolgerà dalle ore 5 alle ore 11 del 15 luglio. Durante questo periodo, è richiesta la completa rimozione dei veicoli dalle strade coinvolte per consentire un intervento efficace e agevolare il lavoro dei mezzi impiegati. L'Amministrazione Comunale ha emesso un'ordinanza di divieto di sosta su entrambi i lati delle vie coinvolte per l'intera durata dell'operazione, fatta eccezione per i vialetti privati di accesso ai condomini.

L’informazione ai cittadini

Per garantire che i residenti siano pienamente informati sull'intervento, è stata avviata una campagna informativa locale con la distribuzione di volantini e locandine nelle abitazioni delle zone coinvolte. Questo permetterà ai cittadini di prepararsi adeguatamente e collaborare per il successo dell'operazione.

Il calendario

Il programma di cura dei quartieri padovani per il 2024 prevede interventi mirati per migliorare l'igiene delle aree che solitamente presentano criticità di parcheggio o difficoltà logistiche. Il calendario completo degli interventi è disponibile al link https://www.acegasapsamga.it/assistenza/utenti/ambiente/strade-pulite e su Padovanet. Ogni intervento sarà accompagnato da una campagna informativa specifica per coinvolgere attivamente la comunità locale. Per ulteriori informazioni e chiarimenti, si invitano i cittadini a fare riferimento ai canali ufficiali del Comune e di AcegasApsAmga.