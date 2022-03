Pulizie intensive a Brusegana, già posizionati i divieti di sosta nelle strade interessate

Per il quartiere Brusegana giovedì 17 marzo sarà giorno di pulizie intensive. Si tratta del piano del Comune e di AcegasApsAmga per garantire l'igiene delle strade.

Le pulizie

Giovedì 17 marzo in zona Brusegana arrivano le pulizie intensive. Via Istituto Tecnico d'Agraria, via Merlin, via Monte Frassenelle, via Santi Fabiano e Sebastiano saranno interessate dall’intervento di igiene profonda, che sarà attivo con uomini e mezzi fin dalle prime luci del mattino: si inizierà con lo spazzamento meccanizzato, seguito da un lavaggio stradale approfondito e sarà effettuata un’accurata pulizia delle caditoie con idropulitrice. Durerà indicativamente dalle ore 5 alle ore 11, durante le quali le strade interessate dovranno essere completamente sgombre dalle auto in sosta, per consentire di intervenire sull’intera superficie e agevolare l’operatività dei mezzi. L’amministrazione comunale, a questo proposito, ha già emesso un’ordinanza di divieto di sosta su entrambi i lati delle strade interessate per tutta la durata dell’intervento. Dal provvedimento saranno sempre esclusi i vialetti privati di accesso ai singoli condomini.