Pulizie intensive, si torna in centro

Il prossimo lunedì 8 aprile, il Quartiere 1 in zona Centro sarà oggetto di un'intensa operazione di igiene denominata Pulizie Intensive. Le vie coinvolte saranno Loredan, Vanzetti e Largo Meneghetti, dove uomini e mezzi saranno impiegati fin dalle prime ore del mattino per garantire una pulizia profonda. Questa iniziativa fa parte di un piano più ampio promosso da Comune e AcegasApsAmga per migliorare l'igiene delle strade padovane e offrire agli abitanti e ai lavoratori ambienti più salubri e igienizzati dopo un accurato lavaggio.

L'intervento prevede l'utilizzo di spazzatrici meccaniche e idropulitrici per una pulizia completa delle strade interessate. Si prevede che l'operazione si svolgerà dalle ore 5 alle ore 11 del 8 aprile. Durante questo periodo, è richiesta la completa rimozione dei veicoli dalle strade coinvolte per consentire un intervento efficace e agevolare il lavoro dei mezzi impiegati. L'Amministrazione Comunale ha emesso un'ordinanza di divieto di sosta su entrambi i lati delle vie coinvolte per l'intera durata dell'operazione, fatta eccezione per i vialetti privati di accesso ai condomini.