Pulizie Intensive: parte il programma del 2024

Prende avvio questo mese il programma delle “Pulizie Intensive”, l’iniziativa del Comune di Padova e AcegasApsAmga attivata per garantire una città più pulita e restituire ai cittadini le strade in cui si abita o si lavora pienamente igienizzate a seguito di lavaggio estremamente approfondito. Si comincerà lunedì 8 gennaio dalla zona Centro, con via Trieste e nel 2024 e si proseguirà con un totale di 24 interventi programmati nel territorio cittadino, con l’obiettivo di far risplendere quelle aree che, per criticità di parcheggio o per caratteristiche urbanistiche, risultano meno raggiungibili con la normale pianificazione.

Il piano di pulizia in zona Centro inizierà con lo svuotamento straordinario di tutti i cassonetti dei rifiuti e proseguirà con il lavaggio interno ed esterno degli stessi. Poi, si effettuerà un’azione di spazzamento meccanizzato, adottando ogni precauzione (es. nebulizzazione dell’acqua) per evitare il sollevamento di polveri. Si approfitterà, inoltre, dell’occasione per effettuare la pulizia delle caditoie con idropulitrice.

L’intervento di lunedì 8 gennaio durerà circa 6 ore (indicativamente dalle 5 alle 11), durante le quali le strade interessate dovranno essere completamente sgombre dalle auto in sosta, per consentire di intervenire sull’intera superficie e agevolare l’operatività dei mezzi. L’Amministrazione Comunale, a questo proposito, ha già emesso un’ordinanza di divieto di sosta su entrambi i lati delle strade interessate per tutta la durata dell’intervento. Dal provvedimento saranno sempre esclusi i vialetti privati di accesso ai singoli condomini. Si tratta di un limitato disagio per i cittadini, indispensabile però alla riuscita ottimale dell’intervento.