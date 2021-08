Le "pulizie intensive" sbarcano in provincia: il primo appuntamento giovedì 12 agosto

A Ponte San Nicolò dal 12 agosto tornano le “Pulizie Intensive”. Una speciale iniziativa attivata da Amministrazione Comunale e AcegasApsAmga per garantire una città ancora più pulita. Si tratta di una pulizia “chirurgica”, estremamente approfondita, che giovedì 12 agosto interesserà le vie Monte Sabotino, Faggin e Marconi.

Pulizie intensive

Giovedì 12 agosto l’intervento sarà attivo nelle vie menzionate con uomini e mezzi fin dalle prime luci del mattino. Si inizierà con lo spazzamento meccanizzato, adottando ogni precauzione (es. nebulizzazione dell’acqua) per evitare il sollevamento di polveri. Successivamente, è previsto un lavaggio stradale approfondito. Si approfitterà inoltre dell’occasione per effettuare la pulizia superficiale delle caditoie con idropulitrice.

Tempi di intervento

L’intervento durerà indicativamente dalle ore 5 alle ore 11, durante le quali si invita a non sostare con le auto su entrambi i lati delle vie interessate, per consentire di intervenire sull’intera superficie e agevolare l’operatività dei mezzi. Si tratta di un limitato disagio per i cittadini, indispensabile però alla riuscita ottimale dell’intervento.

L’informazione ai cittadini

Per assicurare ai residenti la più ampia informazione possibile sull’iniziativa, da oggi è partita in loco la campagna informativa con la distribuzione di volantini e locandine presso le abitazioni delle strade coinvolte.