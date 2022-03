Le pulizie intensive arrivano a Ponte San Nicolò: ecco dove passeranno i mezzi

A Ponte San Nicolò dal 24 marzo tornano le “Pulizie intensive”. Una speciale iniziativa attivata dall'amministrazione comunale e AcegasApsAmga: si tratta di una pulizia “chirurgica”, estremamente approfondita, che interesserà i viali Finlandia, Svezia, Austria, Danimarca, Irlanda e Francia.

Le pulizie intensive

Giovedì 24 marzo l’intervento sarà attivo nelle vie menzionate con uomini e mezzi fin dalle prime luci del mattino. Si inizierà con lo spazzamento meccanizzato, adottando ogni precauzione, come la nebulizzazione dell’acqua per evitare il sollevamento di polveri. Successivamente, è previsto un lavaggio stradale approfondito. Si approfitterà inoltre dell’occasione per effettuare la pulizia superficiale delle caditoie con idropulitrice. L’intervento durerà indicativamente dalle ore 5 alle ore 11, durante le quali l'azienda multiutility invita a non sostare con le auto su entrambi i lati delle vie interessate, per consentire di intervenire sull’intera superficie e agevolare l’operatività dei mezzi. Dal provvedimento saranno sempre esclusi i vialetti privati di accesso ai singoli condomini. L'amministrazione in questi due giorni si occuperà di sistemare dei divieti di sosta e dei cartelli informativi.