Non solo in città: le Pulizie Intensive "sconfinano" nella prima cintura urbana

A Saccolongo dal 13 ottobre partono le “Pulizie Intensive”, una speciale iniziativa attivata da Amministrazione Comunale e AcegasApsAmga per garantire una città ancora più pulita. Il programma di interventi coinvolgerà fino a fine anno, diverse strade del territorio, con un calendario di appuntamenti che sarà sempre accompagnato da una campagna informativa. S

L'intervento

Si tratta di una pulizia “chirurgica”, estremamente approfondita che giovedì 13 ottobre coinvolgerà le vie Canton della Madonna, Pelosa, per Rubano e Aldo Moro. Giovedì 13 ottobre l’intervento sarà attivo nelle vie menzionate con uomini e mezzi fin dalle prime luci del mattino. Si inizierà con lo spazzamento meccanizzato, adottando ogni precauzione (es. nebulizzazione dell’acqua) per evitare il sollevamento di polveri. Successivamente, è previsto un lavaggio stradale approfondito. Si approfitterà inoltre dell’occasione per effettuare la pulizia superficiale delle caditoie con idropulitrice.

Tempi e limitazioni

L’intervento durerà indicativamente dalle ore 5 alle ore 11, durante le quali sarà vietato sostare con le auto su entrambi i lati delle vie interessate, per consentire di intervenire sull’intera superficie e agevolare l’operatività dei mezzi. Il Comune, a questo proposito, ha già emesso un’ordinanza di divieto di sosta su entrambi i lati delle strade interessate per tutta la durata dell’intervento. Dal provvedimento saranno sempre esclusi i vialetti privati di accesso ai singoli condomini. Si tratta di un limitato disagio per i cittadini, indispensabile però alla riuscita ottimale dell’intervento.