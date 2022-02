Pulizie intensive, le idropulitrici arrivano a San Lazzaro: ecco quando

L’intervento di pulizie intensive giovedì 10 febbraio interesserà il Quartiere 3 in zona San Lazzaro. Via Galante, via Giolitti e via Sonnino saranno interessate dall’intervento di igiene profonda, che rientra nel piano promosso sul territorio da Comune e AcegasApsAmga.

Le pulizie

L’intervento sarà attivo con uomini e mezzi fin dalle prime luci del mattino: si inizierà con lo spazzamento meccanizzato, seguito da un lavaggio stradale approfondito e sarà effettuata un’accurata pulizia delle caditoie con idropulitrice. Per i prossimi giorni sarà attiva in loco la campagna informativa con la distribuzione di volantini e locandine presso le abitazioni delle strade coinvolte. Sul sito web di AcegasApsAmga (sezione Ambiente/Padova) e su Padovanet, è disponibile il calendario di massima, con l’indicazione del periodo dei lavori e delle strade interessate. Ogni intervento sarà sempre accompagnato da una specifica campagna informativa sulla zona coinvolta.