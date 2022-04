Nuovo pullmino per i bambini del Carmenta Calcio, un investimento del Comune

L’amministrazione comunale ha ufficialmente consegnato il nuovo pullmino al Carmenta Calcio nel pomeriggio del 13 aprile. Si tratta di un investimento per sostenere l’attività calcistica del settore giovanile rossoblù. Il mezzo acquistato, infatti, sarà molto utile per favorire gli spostamenti di circa 150 bambini che si allenano con il Carmenta Calcio ogni settimana.

Il pullmino

Alla cerimonia di consegna del pulmino, avvenuta presso il campo da calcio del club sportivo Carmenta a Carmignano di Brenta, erano presenti oltre al sindaco Eric Pasqualon e al senatore Antonio de Poli, anche il vicesindaco Andrea Bombonati, l’assessore allo sport Alberto Lucietto e il presidente della società calcistica Paolo Pirozzi. Il progetto, iniziato la scorsa estate, è stato reso possibile grazie allo stanziamento di 15 mila euro da parte del Comune di Carmignano di Brenta. L’acquisto del nuovo mezzo, inoltre, ha ricevuto il supporto economico della ditta carmignanese FIMIC di Rosanna e Antonio Canaia, che hanno scelto di coprire una parte della spesa. «Questo investimento è stato fortemente voluto per sostenere l’attività calcistica locale, con l’augurio che possa crescere e diventare un punto di riferimento per tante altre realtà limitrofe - ha detto il sindaco - Sostenere lo sport è uno degli obiettivi della nostra Amministrazione. Finanziare le società sportive comunali non significa unicamente fornire aiuti economici, si tratta di predisporre spazi attrezzati e strutture nuove adatte ad una pratica sportiva sicura e confortevole». I finanziamenti comunali verso le attività sportive continuano. Tra qualche settimana verrà messo a disposizione dei cittadini il primo stralcio del nuovo campo di calcio a otto in via Boschi. Entro fine anno, la struttura sarà dotata di prato sintetico, spogliatoi e impianto di illuminazione, garantendo così un ulteriore area sportiva nel territorio comunale. «L’acquisto del pulmino - ha continuato Pasqualon - è anche un gesto simbolico per sottolineare l’importanza dello sport tra i più giovani. Si tratta infatti di un’attività che non solo favorisce la salute fisica, ma che incentiva fortemente la socialità. Dopo due anni in cui numerosi rapporti interpersonali sono stati negati, anche lo sport, con la sua forza aggregativa può aiutarci a ripartire».