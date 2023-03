Consumi abbattuti del 65% grazie ai punti luce a Led: l'esperienza del Comune dell'hinterland

Si sono conclusi nei giorni scorsi ad Albignasego i lavori per la sostituzione di 303 punti luce “tradizionali” con moderni impianti a Led con regolazione automatica del flusso luminoso: gli interventi - sostenuti da un finanziamento di 130mila euro a valere sui fondi del Pnrr - hanno riguardato strade e parchi in tutti i quartieri.

Punti luce a Led

«Un intervento significativo - spiega il sindaco Filippo Giacinti - che rappresenta anche un contributo concreto alla riduzione dell’inquinamento energetico, con un minor consumo pari a 79.399,6 kWh annui che si tradurrà anche in una riduzione dei costi delle “bollette” per il Comune. Con questi nuovi interventi siamo arrivati ora a una percentuale del 74% di apparecchi con tecnologia a led, ben 4.250 su un totale di 5.736 punti luce presenti nel territorio. Un risultato davvero significativo che ci sprona a continuare in questa direzione con ulteriori azioni, per arrivare a raggiungere il 100%». Un percorso importante iniziato già negli anni scorsi. Sette anni fa gli impianti a led erano solo poche decine in tutto il territorio comunale, a partire dal 2016 ha preso il via un piano molto significativo che attraverso diversi step ha consentito di arrivare alla sostituzione dei tre quarti del parco illuminazione «con un abbattimento complessivo dei consumi energetici pari a quasi 2 milioni di Kwh», aggiunge l’assessore all’Ambiente Valentina Luise. Un risparmio molto significativo, misurato anche in 363 tonnellate equivalenti di petrolio (TEP): per restituire la dimensione degli interventi, è da considerare che una tonnellata equivalente corrisponde indicativamente al consumo medio annuo di un’intera famiglia. Fra le aree oggetto degli interventi - individuate fra quelle in cui erano ancora presenti apparecchi non led - figurano Largo degli Obizzi, via Schiavon, il park San Tommaso e piazza don Calabria, via Tito Livio, via Ada Negri, via Pascoli, vicolo San Giacomo, via Puccini, via Rossini, via Monteverdi, via Santa Giustina. “I temi della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico – conclude il Sindaco – si confermano al centro dell’azione amministrativa”.