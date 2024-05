Punto prelievi, la prenotazione per gli esami diventa obbligatoria al policlinico

Da lunedì 3 giugno per sottoporsi agli esami in regime di SSN – Servizio Sanitario Nazionale al Punto Prelievi del Policlinico Abano sarà obbligatorio prenotare l’appuntamento. E’ possibile riservare il posto per le analisi del sangue e la consegna di campioni biologici (urine, feci, ecc.) attraverso il Portale Paziente consultabile sul sito www.policlinicoabano.it o tramite Policlinic App, un nuovo servizio digitale scaricabile gratuitamente da App Store e Google Store. Questi nuovi strumenti, operativi 24 ore su 24, consentono di scegliere il giorno e l’ora in cui sottoporsi agli esami senza lunghe attese allo sportello Accettazione. Si potrà scegliere lo “slot” disponibile in agenda nella fascia oraria che va dalle 7 alle 9.30, dal lunedì al sabato.

La prenotazione

Per chi non avesse dimestichezza con le tecnologie, la prenotazione si potrà effettuare tramite il numero di telefono 049 8592128, attivo 24 ore su 24, gestito con un sistema di intelligenza artificiale. Il “voice responder”, contattabile al costo del piano tariffario previsto dal gestore del chiamante, gestisce la chiamata con voce digitale in lingua italiana che guida l’utente a inserire i dati personali e quelli della ricetta medica riportante gli esami. Il sistema indicherà la prima data disponibile e il relativo orario che andrà confermato dall’utente per concludere la procedura. Con queste modalità di prenotazione, l’utente riceverà sul suo smartphone un sms contenente il numero di chiamata allo sportello senza dover passare per il tradizionale elimina-code che rilascia il bigliettino cartaceo. Per gli utenti che si rivolgono alla struttura in regime privato, l’accesso non prevede l’obbligo di prenotazione. Con questa novità, Il Policlinico intende riorganizzare i flussi di accesso e rendere più veloce la permanenza nel Punto Prelievi per l’esecuzione degli esami che prevede con questa nuova organizzazione, al massimo, circa 15 minuti di attesa.