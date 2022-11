Nuova sede per il punto prelievi: sarà operativa da lunedì 14

Nuova sede per il Punto Prelievi del Policlinico Abano di Abano Terme. Il servizio, attualmente in via Volta, sarà operativo da lunedì 14 novembre in spazi più ampi e accoglienti all’interno dell’Accettazione Generale della struttura sanitaria, con ingresso da piazza Cristoforo Colombo dal Varco 1. Per consentire le operazioni di trasloco, sabato 12 novembre l’attività non sarà effettuata. Verranno eseguiti dalle 10.30 solo i tamponi già programmati per i pre-ricoveri nel tendone adiacente al Punto Prelievi.

Punto prelievi

L’area al piano rialzato che è stata destinata all’esecuzione dei prelievi, prima riservata all’Obi - Osservazione breve intensiva del Pronto Soccorso, misura circa 200 metri quadrati ed è stata completamente rinnovata e allestita con arredi e attrezzature nuove per poter offrire un ambiente confortevole sia ai pazienti sia agli operatori. Il servizio della clinica aponense effettua una media di 70-80 prelievi di sangue al giorno a cui si aggiunge la raccolta di materiali biologici. Per accedere al Punto Prelievi, gli utenti dovranno prendere il biglietto con il numero dal totem posizionato all’ingresso premendo il tasto 1 per i prelievi o il tasto 2 per lo Sportello cortesia per disabili e donne gravide, dovranno accomodarsi in Accettazione Principale, dove ci sono 11 postazioni di cui almeno 5 dedicate al Punto Prelievi, e attendere di essere chiamati per la registrazione. Successivamente verrà loro indicato di recarsi in uno dei 5 nuovi box per sottoporsi all’esame.

Orari e ritiro esiti

La nuova sede del Punto Prelievi manterrà gli stessi orari e le stesse modalità di apertura: dal lunedì al sabato dalle 07.10 alle 09.30 senza prenotazione. Anche la consegna dei referti sarà trasferita presso l'Accettazione Generale ed è solo su prenotazione. La data e l’orario di ritiro vengono comunicate in occasione dell’esecuzione dell’esame. Chi deve recuperare il referto potrà prendere il numero dal totem premendo il tasto n° 6 “Consegna referti", accomodarsi in Accettazione e attendere di essere chiamato dagli operatori di sportello.