Acegas: questionario per conoscere e valorizzare le buone idee dei cittadini

"Come vorrebbe essere informato sulla gestione dei rifiuti?”, “Quali sono le difficoltà che incontra nel differenziare?” ma anche “Quali sono gli ambiti in cui intervenire per la salvaguardia del Pianeta?”. Queste sono alcune delle domande che AcegasApsAmga pone ai cittadini mettendo al centro dell’indagine le loro idee e i loro contributi, non solo sulla gestione dei rifiuti ma anche sui temi della sostenibilità ambientale.

Spunti di miglioramento

Obiettivo dell’indagine è ottenere spunti di miglioramento per una comunicazione sempre più vicina alle aspettative del cittadino nell’ottica di potenziare, con il contributo che ognuno potrà dare, la cultura della sostenibilità, del riciclo e dell’economia circolare. Il questionario, che sarà compilabile presso gli sportelli della multiutility presenti nella città di Padova, permetterà di comprendere, inoltre, quali siano le reali esigenze dei cittadini in tema di raccolta differenziata e come queste esigenze siano cambiate nell’ultimo anno, anche per effetto dell’emergenza sanitaria. Dal 23 febbraio al 12 marzo, i clienti potranno prendere parte a questa importante iniziativa recandosi presso lo sportello del servizio Tari di via J. Corrado, 1, aperto su prenotazione, e presso lo sportello del servizio idrico di Passaggio Saggin 3 nel complesso della Cittadella.