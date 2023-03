Il centro storico è senza bagni pubblici, parte la raccolta firme: «Siamo città Unesco ma senza wc»

Parte la raccolta firme per sensibilizzare l’amministrazione comunale sul grave problema dei servizi igienici del nostro centro storico. Ad occuparsene è la "pasionaria" della Lega, Vanda Pellizzari. L'ex consigliera comunale, nonostante non ricopra più ruoli istituzionali, non ha mai smesso di occuparsi della città e soprattutto delle tematiche sollevate dai commercianti del centro. Già raccolte oltre 200 firme

Pellizzari

«Come è noto, molti esercizi commerciali del centro sono sprovvisti di bagni, soprattutto quelli del Salone e i mercati adiacenti degli ambulanti - spiega la leghista - .La necessità di avere bagni pubblici è arcinota. Esiste un bagno in piazza delle Erbe, la cui situazione igienico sanitaria inaccettabile non permette il suo uso, mentre l’altro bagno in via Pietro d’Abano ha degli orari insufficienti. Tutto questo ha creato e sta creando vari disagi agli operatori e ai molti turisti che sono in città e che arriveranno tra primavera ed estate. Visto che la nostra città è patrimonio Unesco, non possiamo permetterci una situazione simile e l'amministrazione deve assolutamente fare qualcosa. I cittadini chiedono pertanto una soluzione urgentissima del problema che purtroppo già molte volte è stato segnalato»