«Palazzo Moroni apra un gattile comunale»: già raccolte quasi 25mila firme

Ha già raccolto quasi 25mila firme la petizione online lanciata su Change.org da un cittadino di Padova per chiedere al Comune di aprire un gattile che possa garantire la cura, la tutela e la salvaguardia dei gatti abbandonati.

La petizione

Spiega l'autore della petizione: «Sono residente a Padova, una città con una popolazione di circa 210mila abitanti e una stima di circa 4mila gatti randagi. Negli ultimi anni, il numero dei gatti randagi è in aumento a causa dell'abbandono e della mancata sterilizzazione, causando problemi di igiene pubblica e sicurezza. Esistono diverse associazioni animaliste che si occupano dei gatti randagi a Padova, ma non dispongono di un gattile comunale adeguato. Un tale rifugio sarebbe indispensabile per soccorrere i gatti in difficoltà - quelli abbandonati, malati o feriti - offrendo loro un rifugio sicuro e temporaneo dove potrebbero ricevere cure mediche e cibo. Un gattile comunale adeguato avrebbe anche il compito importante di promuovere l'adozione responsabile aiutando a trovare case amorevoli e stabili per i mici ospitati. Inoltre, contribuirebbe al controllo della popolazione felina attraverso la sterilizzazione e la microchippatura dei gatti. Infine, ma non meno importante, potrebbe svolgere un ruolo educativo sensibilizzando la cittadinanza sulle questioni relative al benessere degli animali domestici. Chiediamo quindi all'amministrazione comunale di Padova l'implementazione urgente di un adeguato rifugio per i nostri amici felini bisognosi». La petizione è sottoscrivibile a questo link. https://change.org/GattileComunalePadova