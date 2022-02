Croce Verde Padova, lanciata la raccolta fondi per l'acquisto di una nuova ambulanza

Sarà lanciata sabato 12 febbraio 2022 presso il municipio di Cervarese Santa Croce la raccolta fondi “Una nuova ambulanza per Cervarese” alla presenza dei sindaci del comprensorio euganeo.

Ambulanza

L’iniziativa, nata dalla proposta di alcuni volontari della nuova sede decentrata attiva in piazza Aldo Moro dallo scorso 5 giugno 2021, vuole sensibilizzare la popolazione, le attività commerciali e le aziende del territorio euganeo alla donazione necessaria per l’acquisto di un nuovo mezzo attrezzato al soccorso da impiegare nel territorio. Un nuovo mezzo il cui costo complessivo si aggira sui 147mila euro tra acquisto, allestimento e messa su strada del mezzo (107mila euro) ed attrezzatura sanitaria (circa 40mila euro) per i circa 150 volontari afferenti alla sede decentrata che unitamente al personale dipendente e collaboratore di P.O. Croce Verde, assicurano gli interventi di soccorso sanitario urgente ogni giorno dell’anno, coordinati dalla Centrale Operativa Suem 118 di Padova.

Dati

Dal giugno 2021 l’ambulanza dedicata alla sede di Fossona di Cervarese S. Croce ha compiuto nel territorio euganeo una media di 10 servizi al giorno per un totale di oltre 2.200 servizi da giugno 2021 a gennaio 2022. Numeri che testimoniano l’importanza del distaccamento di P.O. Croce Verde Padova nel territorio. «Rivolgo un sentito ringraziamento - afferma Andrea Franco, presidente della Pia Opera Croce Verde Padova - ai sindaci del territorio, che hanno accolto la nostra iniziativa, testimoniando vicinanza e sensibilità per l’operato di volontario, dipendenti e collaboratori. Questa raccolta fondi, che spero sia proficua, è rivolta ad ogni realtà commerciale e produttiva: grazie al contributo di ciascuno possiamo rapidamente trasformare un sogno in realtà a servizio di tutti». Una speranza di "un bene che genera bene” che rappresenta con un gesto concreto la vicinanza a Croce Verde Padova per la grande generosità ed il notevole impegno di ore di servizio della missione di essere di aiuto all’altro senza se e senza, pronti a rispondere alla chiamata che continua senza sosta da 108 anni.