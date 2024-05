Una raccolta fondi per rimuovere il cemento e riqualificare l’Area Brenta Viva: l'iniziativa

Su GoFundMe è partita una raccolta fondi, promossa dall'Associazione Brenta Wave, per riqualificare l'Area Brenta Viva, un'area pubblica di Fontaniva per anni trascurata.

Raccolta fondi

Scrivono gli organizzatori della raccolta fondi: «Questo progetto ambizioso mira a trasformare un'area pubblica per anni trascurata in un luogo che possa essere veramente significativo per la nostra comunità. L'obiettivo principale del progetto è quello di riportare l'attenzione su questa zona, che riteniamo abbia un enorme potenziale per diventare un punto di riferimento per il territorio di Fontaniva e dei paesi limitrofi. Tuttavia, per portare a termine questo obiettivo, abbiamo bisogno del vostro sostegno. Le attività previste nel progetto sono molteplici e variegate. Dalle giornate ecologiche per la raccolta dei rifiuti, alle escursioni in bicicletta e trekking, fino agli eventi culturali e alle lezioni di skateboard per i bambini, c'è davvero qualcosa per tutti. Inoltre, nell'ambito del progetto, stiamo pianificando una serie di attività che renderanno l'Area Brenta Viva un luogo vibrante e ricco di opportunità per la nostra comunità. Queste attività includono incontri culturali, dibattiti, presentazioni di autori locali, sessioni di condivisione di libri, corsi di ceramica, sculture in legno, serigrafia e live painting. Inoltre, stiamo lavorando per organizzare escursioni guidate, lezioni di yoga e meditazione, nonché eventi sportivi come il beach volley naturale e il basket».

Associazione Brenta Wave

Proseguono i membri dell'associazione Brenta Wave: «Perché abbiamo bisogno di raccogliere fondi? La risposta è semplice: abbiamo bisogno di un aiuto per poter realizzare le attività previste nel progetto, dalla rimozione delle strutture cementizie esistenti alla manutenzione della zona. In particolare, avrà grande rilevanza il festival di apertura a giugno. Questo evento sarà cruciale per presentare il progetto alla comunità e coinvolgere il maggior numero possibile di persone. Saranno tre giorni intensi di musica, spettacoli e divertimento, ma anche di riflessione su come possiamo contribuire a preservare e valorizzare l'ambiente che ci circonda. Abbiamo bisogno del vostro aiuto per rendere tutto questo possibile. Contribuendo finanziariamente al progetto, non solo ci aiuterete a raggiungere i nostri obiettivi, ma diventerete parte attiva di un'iniziativa che avrà un impatto positivo duraturo sulla nostra comunità e sul nostro territorio. Con una donazione superiore a 20 euro riceverai in omaggio una t-shirt. Grazie per il vostro sostegno e la vostra generosità». La raccolta fondi è disponibile a questo link.