Raccolti 5mila euro per il santuario che ospita animali sfruttati danneggiato dal fango

In quattro giorni sono stati raccolti 4.800 euro (a fronte di un obiettivo di 5mila) per riparare i danni causati dal maltempo al santuario "Botto and friends", che accoglie animali sottratti allo sfruttamento ad Arquà Petrarca, in provincia di Padova.

Raccolta fondi

«Le diverse bombe d’acqua hanno fatto franare parte della casa degli animali. Alcune rive dell’uliveto dove pascolano - aveva scritto su GoFundMe il responsabile, Matteo Zanato - sono venute giù». Grazie alle centinaia di donazioni arrivate sarà possibile iniziare i lavori di ripristino una volta asciugatesi le strutture. Sulla piattaforma sono partite anche altre iniziative solidali dopo il maltempo che si è abbattuto su diverse zone del Veneto. Come a Castelnovo, in provincia di Vicenza, dove il fango è entrato nell’abitazione di Mikaela e della sua famiglia rovinando tutti gli interni. La sua amica, Noemi Muranetto, ha già raccolto 3.500 euro. A Mestre invece, un’azienda di prodotti di stampa 3D, nata solo lo scorso novembre, si è totalmente allagata il 16 maggio. “I fondi - si legge - saranno utilizzati per la riparazione dei danni e per l'acquisto dei materiali andati persi nell'acqua”. La raccolta fondi è raggiungibile a questo link.