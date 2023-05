Già raccolti 44mila euro per Teresa, la 14enne padovana che lotta contro un sarcoma

Oltre duemila donazioni e una somma raccolta che supera i 44mila euro per la speranza di Teresa, una quattordicenne dalla provincia di Padova che lotta contro un sarcoma diagnosticato nell'ottobre del 2022.

Teresa

I genitori hanno lanciato un appello su GoFundMe per raccogliere i fondi necessari all’inizio di un nuovo percorso terapeutico in USA. «La sua adolescenza - spiega il papà Roberto Belluco - è stata improvvisamente interrotta dalla necessità di affrontare questa malattia. Nonostante il coraggio e la determinazione dimostrati nel corso delle cure intraprese in Italia, la malattia non si è arrestata e ora Teresa ha bisogno di accedere a terapie non disponibili nel nostro paese». La speranza attualmente proviene dal MD Anderson Cancer Center, un centro specializzato negli Stati Uniti. Tuttavia, le spese necessarie per l'accesso a tali cure sono significative: solo per l'esecuzione degli esami preliminari necessari per stabilire la terapia specifica si parla di una cifra di 57mila euro, più 370mila euro per i primi cicli di cura. La famiglia di Teresa intanto sta anche esplorando altre possibilità di terapie in Europa. Migliaia le condivisioni della campagna sui social media. Anche il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha supportato l’appello della famiglia sui social e ha raccontato la storia di Teresa: «Chiunque può contribuire nella misura del possibile per dare una speranza». La campagna è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/gfm/una-speranza-per-teresa-hopeforteresa.