Raccolgono la lavanda al posto della collega infortunata: la solidarietà delle "Donne in Campo"

Fuori gioco per un infortunio, scatta una gara di solidarietà per sostenere Cristina Salvan, titolare dell’azienda agricola "Il Lavandeto" di Arquà Petrarca.

Lavanda

L’associazione "Donne in Campo - Cia Padova" si è subito attivata per raccogliere la lavanda al posto suo, dopo l’incidente occorsole. Commenta Roberto Betto, presidente di Cia Padova: «Grazie all’altruismo e alla disponibilità delle nostre imprenditrici in questi giorni i lavori all’interno dell’attività sono comunque andati avanti». Fra le operazioni portate a termine con successo, la lavanda è stata appesa per l’asciugatura. Aggiunge Betto: «Le colleghe si sono messe immediatamente in gioco, a costo zero. Si tratta di un grande esempio e messaggio di speranza insieme». Milena Prando è la presidente di Donne in Campo: «L’aiuto reciproco è una delle parole chiave che identifica le nostre donne, sempre disponibili quando è ora di dare una mano, gratuitamente. Dovunque vi sia necessità, rispondiamo presente. Sono orgogliosa di questa empatia che si è creata fra noi imprenditrici; siamo sicure che il bene fatto, senza chiedere nulla in cambio, poi torna indietro sotto altre forme. Continueremo lungo questa strada».