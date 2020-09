Raccogliere rifiuti e riflettere sul tram: l'iniziativa del comitato SalviAmo le passeggiate D'Alberigo e Lazzari

Una passeggiata ecologica durante la quale si raccolgono i rifiuti, liberando le zone verdi. È l’iniziativa del comitato Sì, SalviAmo le passeggiate Bianchini D’Alberigo e Lazzari.

La passeggiata

Prevista per domenica 6 settembre con partenza alle 10, si pone come obiettivo la sensibilizzazione all’ecologia. Si partirà dall’angolo con via Forcellini muniti di guanti e sacchetti della spazzatura, senza dimenticare la mascherina e l’obbligo di restare distanziati. Con l’occasione, il comitato vorrebbe intavolare una discussione sulla valutazione dell’impatto ambientale della nuova linea del tram.