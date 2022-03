Saccolongo punta alla raccolta porta a porta "intelligente" grazie ai fondi del Pnrr

Nell’ambito del Pnrr, il Comune di Saccolongo, in collaborazione con AcegasApsAmga, presenterà al Ministero della Transizione ecologica una proposta relativa alla digitalizzazione e al miglioramento del servizio di raccolta differenziata. La proposta, per un valore di circa 500 mila euro, mira a introdurre la raccolta porta a porta “intelligente” con contenitori dotati di appositi sistemi in grado di riconoscere l’utenza e registrare i dati relativi ai conferimenti, in ottica di tariffa corrispettivo puntuale e l’introduzione di Ecoself, una stazione ecologica mobile per i rifiuti insoliti e pericolosi, che integrerà il servizio di raccolta già vigente sul territorio.

Il porta a porta “intelligente”

Il progetto di raccolta porta a porta “intelligente” riguarderà l’introduzione di contenitori di nuova generazione dotati di sistema di riconoscimento dell’utenza e degli svuotamenti che consentiranno la rilevazione puntuale dei conferimenti in ottica dell’applicazione di un sistema di tariffazione puntuale, come richiesto dalle normative comunitarie. Ciò consentirà una maggiore responsabilizzazione dell’utente. Ad affiancare la raccolta porta a porta "intelligente", la proposta progettuale vedrà l’introduzione sul territorio di Ecoself, una postazione ecologica mobile e itinerante sul territorio, ad apertura automatica self-service (da cui il nome), presso cui i cittadini potranno conferire in modalità “fai da te” quei rifiuti insoliti o pericolosi non gettabili con il servizio ordinario e che saranno così destinati al corretto recupero, al riciclo e allo smaltimento controllato. Presso l’Ecoself i cittadini potranno portare a conferimento, ad esempio, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccole dimensioni come giocatoli elettronici, vecchi cellulari, apparecchi informatici, olio alimentare, batterie d’auto, pile e batterie, lampade a basso consumo e contenitori contaminati. L’Ecoself si autoalimenterà grazie a 8 pannelli fotovoltaici posizionati sul tetto, in grado di produrre energia per 72 ore.