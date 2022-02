Bimbi ucraini al Seminario minore, si ferma la raccolta del materiale

Si ferma temporaneamente la raccolta di materiale per i bambini ucraini che arriveranno al Seminario minore di Rubano. La generosità dei padovani è stata tanta e per il momento la Diocesi fa sapere che non c'è bisogno di altro.

La raccolta

Gli spazi del Seminario minore di Padova sono pronti per accogliere i bambini e ragazzi provenienti dall’Ucraina. Al momento non si sa ancora quando arriveranno, comunque i pullman hanno superato il confine con la Polonia nella notte. Grande è stata la generosità di moltissime persone che sono accorse domenica 27 febbraio per portare vestiario e altri materiali. Come moltissime sono le disponibilità di persone che si stanno offrendo come volontari. La raccolta di vestiti, coperte e cibo si è fermata ma si può ancora fare una donazione. Chi desidera può contribuire con donazioni attraverso i canali della Caritas diocesana:

· attraverso bonifico bancario (intestato a Caritas – Diocesi di Padova) presso: Banca Etica filiale di Padova – IBAN: IT58 H050 1812 1010 0001 1004 009

· tramite bollettino postale sul conto n° 102 923 57 (intestato a Caritas diocesana di Padova).

causale EMERGENZA UCRAINA