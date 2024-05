Appe lancia la raccolta dei tappi di sughero: serviranno per l'inclusione sociale

Si chiama “MyAbility” il progetto di inclusione sociale che sarà sostenuto grazie agli introiti derivanti dalla raccolta dei tappi in sughero, effettuata presso i pubblici esercizi di Padova e provincia. La proposta nasce in stretta collaborazione tra APPE (Associazione Provinciale Pubblici Esercizi) di Padova e Gruppo Polis (che riunisce quattro Cooperative di Padova che lavorano per dare una risposta concreta alle persone in difficoltà) e ha ottenuto il patrocinio della Provincia di Padova.

Luni

«Appena apprese le finalità dell’iniziativa – dichiara Federica Luni, Presidente APPE Padova – abbiamo aderito con convinzione al progetto di Gruppo Polis, invitando i nostri associati a diventare punti di raccolta di tappi in sughero». Il progetto prevede che i locali aderenti si dotino di contenitori per la raccolta dei tappi in sughero, che una volta riempiti possono essere portati presso la sede APPE di Padova o l’ufficio distaccato di Este.

I tappi

I tappi saranno quelli delle bottiglie aperte nei locali, ma anche quelli che i cittadini possono portare da casa (come ad esempio si usa fare per le pile esauste). Una volta accumulato un certo quantitativo di tappi, gli stessi saranno avviati al riciclo presso un’azienda specializzata (Amorim Cork di Conegliano): il ricavato della vendita sarà destinato al finanziamento dell’iniziativa “MyAbility” di Gruppo Polis.

Il progetto

«Il nostro progetto MyAbility – racconta Roberto Baldo, coordinatore generale di Gruppo Polis – è una opportunità per giovani adulti con disabilità psichica o fisica che vogliono entrare nel mondo del lavoro». «Con il nostro supporto psicologico ed educativo – prosegue – rafforzano le loro abilità e vengono stimolate quelle necessarie nel mercato del lavoro». «Il percorso – aggiunge ancora Baldo – varia dai 6 ai 12 mesi e aiuta i giovani che hanno terminato la scuola a trovare la propria collocazione anche nel lavoro».

Appe

«Siamo grati ad APPE – conclude – per aver creato con noi l’iniziativa Cuore di Sughero, che finanzia questi percorsi, l’acquisto di attrezzature ed i materiali». «Abbiamo voluto lanciare questa iniziativa – sottolinea Federica Luni – proprio all’avvio della stagione estiva, quando nei locali si stappano tante bottiglie, per festeggiare un evento, una persona o anche semplicemente per stare assieme: è bello quando la festa viene ulteriormente valorizzata con un risvolto sociale così importante e con positive ricadute direttamente sul nostro territorio». «Proprio per questo – conclude la Presidente – invito tutti i colleghi ad aderire al progetto “Cuore di sughero”, contattando la nostra Segreteria per la fornitura dei contenitori». «Sostengo con grande piacere – dichiara il Presidente della Provincia di Padova, Sergio Giordani – questa iniziativa di solidarietà, che partendo da un gesto tanto semplice, come quello di stappare una bottiglia di vino, arriva a finanziare progetti di inclusione sociale di giovani con disabilità». «Inoltre – prosegue – è una iniziativa di economia circolare, che recupera un prodotto naturale che può così trovare una sua seconda vita utile: i grandi cambiamenti spesso passano dalle piccole cose e questo è uno di questi casi». «Io mi auguro – conclude – che oltre ai tappi raccolti nei locali di Padova e provincia aderenti ad APPE, anche tanti cittadini conosciuta l’iniziativa facciano questo piccolo gesto di solidarietà e portino i propri tappi in sughero nei punti di raccolta. Grazie ad APPE e Gruppo Polis per questa iniziativa di solidarietà, che è anche un segno della consapevolezza e della civiltà della nostra comunità».

“Cuore di sughero”

Ogni anno vengono stappate in provincia di Padova 2,5 milioni di bottiglie di vino. La maggior parte di queste bottiglie ha il tappo in sughero (una parte minoritaria utilizza tappi in plastica o a vite). Nei pubblici esercizi aderenti all’iniziativa (elencati sul sito www.gustarepadova.it e identificabili grazie all’apposita locandina) saranno collocati dei contenitori (scatole) per la raccolta dei tappi. Una volta riempito il cartone (sia con tappi derivanti da bottiglie usate nel locale, che con tappi portati dai consumatori), i contenitori saranno portati, a cura dell’esercente, presso la sede APPE di Padova o l’ufficio distaccato di Este. Periodicamente i tappi saranno portati presso Amorim Cork, per il loro riciclo. Con il compenso che Amorim Cork riconoscerà a Gruppo Polis, saranno sostenuti percorsi occupazionali.

Ogni anno Gruppo Polis riesce a sostenere con successo 10 percorsi occupazionali, realizzati su misura per ogni persona, in 3 diversi ambiti:

- in fattoria sociale, per chi ama la vita all’aria aperta;

- nel negozio di prodotti bio Fuori di Campo, per mettersi alla prova nel rapporto con i clienti;

- nel laboratorio, per migliorare la capacità di realizzare lavori di precisione.

Proprio in quest’ultimo spazio verranno anche selezionati e preparati per la spedizione le migliaia di tappi di sughero provenienti da tutti i bar e ristoranti della provincia di Padova che aderiscono all’iniziativa: un circolo virtuoso di attività che rende tutti i passaggi dell’iniziativa utili per lo scopo.