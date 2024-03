I giovani di Orizzonti raccolgono mille euro per i danni subiti dopo il furto della rampa Lego

Mille euro nei primi due giorni, un terzo dell'obiettivo per riparare il danno che i soliti ignoti hanno perpetrato alla rampa di accesso del teatro Verdi. E' il primo traguardo raggiunto dall'associazione Orizzonti e Generazione Padova che due giorni fa hanno avviato una raccolta fondi per ricostruire la rampa in Lego del Teatro Verdi, rubata una settimana fa.

La rampa era stata realizzata dall’associazione Talents Lab Lego, che raccoglie alcuni ragazzi portatori di autismo, a cui verrà devoluta la somma raccolta. Il furto della rampa infligge un duro colpo a un progetto che unisce inclusione, aggregazione e creatività. Le associazioni promotrici della raccolta sognano una città in cui c’è spazio per tutti, senza che qualche malintenzionato cerchi di impedirlo.



A questo link la progressione della raccolta fondi https://gofund.me/df91de2a