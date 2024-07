Patente a punti, raddoppiate le multe nelle piazze e al Portello in 6 mesi

Oggi, 8 luglio, il consiglio comunale sarà chiamato ad approvare le modifiche al regolamento per la patente a punti. Nel frattempo però emerge come siano raddoppiate le multe e le sanzioni per i locali del centro storico. Dopo un anno in cui i residenti delle piazze e del Portello hanno segnalato situazioni di caos è arrivato l'ordine di aumentare i controlli nei bar e ristoranti e nei primi mesi del 2024 sono già state 15 le sanzioni accessorie per i baristi, mentre nell'intero 2023 erano state appena 8. Per sanzioni accessorie s'intende un provvedimento successivo alla multa, preso quindi per i casi recidivi.

L'ampliamento dell'area dove applicare la patente a punti partirà ad agosto: «Abbiamo ben presente quello che vogliamo come amministrazione comunale - ha spiegato l'assessore alla sicurezza, Diego Bonavina - e quindi da una parte serve una città viva, aperta e accogliente e dall'altra una città delle regole. E queste vanno rispettate. Il regolamento dei pubblici esercizi ne prevede molte e come polizia locale facciamo il nostro lavoro. I controlli ora avvengono in maniera sistematica, ma non per fare cassa, semplicemente per tutelare tutti, sia i commercianti che i residenti. Se si comportano tutti bene, problemi non ce ne saranno più. Se uno solo non lo fa, probabilmente pagheranono tutti. Per questo stiamo cercando di andare tutti nella stessa direzione e lo dimostra anche il fatto che le lamentele da parte dei residenti sono oggettivamente diminuite. Vuol dire che funziona la delocalizzazione e che gli esercenti si stanno adeguando al rispetto delle regole».



Da agosto molti altri bar e ristoranti saranno limitati dalla patente a punti. Finora valeva solo in piazza dei Signori, delle Erbe, della Frutta, Prato della Valle, in Ghetto, nella zona di piazza Eremitani e del Santo. Da agosto saranno applicate le modifiche che allargheranno il provvedimento a tutta l'area che rientra dentro le mura. La patente prevede le cosiddette sanzioni accessorie rispetto alla multa, come la chiusura dell’esercizio per una settimana o la sospensione del plateatico per un mese, che scattano di solito dalla seconda violazione in poi.