Raduzzi: «Le padovane Pm3 e Progest rischiano di lasciare a casa i lavoratori. Presseremo il governo»

«Non tardano a farsi sentire gli effetti delle non-scelte attuate dal Governo dei migliori che con l’ultimo ‘decreto bollette’ varato a febbraio, non ha risolto i problemi economici che imprese e famiglie si trovano ad affrontare» commenta il deputato padovano della commissione bilancio alla Camera, Raphael Raduzzi. «Consapevoli dello scenario economico cui il nostro paese va incontro, con i colleghi di Alternativa abbiamo proposto uno scostamento di bilancio per mettere in campo risorse consistenti, ma il governo ha preferito tirare dritto e fare un decreto con gli avanzi degli stanziamenti non spesi. Le conseguenze sono sotto i nostri occhi - continua Raduzzi - famiglie al freddo e aziende che chiudono come rischia di accadere per due eccellenze produttive del territorio Veneto, la Pm3 di Carmignano di Brenta e la Progest di Camposampiero che rischiano di lasciare a casa centinaia di lavoratori. Noi di Alternativa insisteremo pressando il Governo a prendere subito misure concrete - conclude Raduzzi - perché trovo aberrante che si spendano milioni per fornire armi all’Ucraina e si lascino briciole per gli Italiani in seria difficoltà, già provati da due anni di pandemia e misure ad essa correlate come il greenpass che ha impedito a quasi un milione di persone di lavorare».