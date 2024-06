Un'estate inclusiva per oltre 1.200 giovani padovani con disabilità: i dati

Con la fine dell'anno scolastico i centri estivi promossi dai Comuni della provincia di Padova si preparano ad accogliere bambini e ragazzi, offrendo opportunità di divertimento e socializzazione. Quest'anno, grazie al servizio di integrazione e assistenza scolastica gestito dal consorzio di cooperative per conto dell'Ulss 6 Euganea, oltre 1.200 utenti con disabilità potranno partecipare pienamente a queste attività.

Il servizio

Il servizio è assicurato ai ragazzi con disabilità riconosciute, che necessitano di assistenza per partecipare pienamente alle attività scolastiche e sociali. Gli Oss - Operatori sociosanitari e gli educatori professionali svolgono un ruolo essenziale nel garantire che i bambini e i ragazzi con disabilità possano frequentare la scuola e partecipare alle attività estive in modo inclusivo, senza barriere. Fabio Turato, referente Sanità per la Cisl Fp di Padova Rovigo, afferma: «A quasi un anno dall'affidamento del servizio possiamo dire che il nuovo corso di attività sta dando i suoi frutti. Le oltre 400 operatrici socio-sanitarie ed educatori professionali dipendenti delle cooperative Ancora Servizi di Bologna e Promozione Lavoro di Verona, svolgono un ruolo fondamentale nel garantire il diritto costituzionale dei ragazzi con disabilità all'istruzione, all'integrazione scolastica e all'inclusione sociale, in attuazione dei principi di uguaglianza, dignità e pieno sviluppo della persona umana». Il servizio copre l'intera provincia: circa 70 bambini nella Bassa Padovana, 600 a Padova e cintura urbana, e altri 600 nell'Alta Padovana. «Durante l'anno scolastico queste Oss, che spno per oltre il 95% donne - spiega Turato - affiancano gli studenti in classe, occupandosi delle loro esigenze primarie. Il loro lavoro, spesso poco conosciuto è di enorme importanza, permette a tutti questi alunni di frequentare la scuola e di integrarsi veramente con i loro coetanei».

Cisl Fp

Franco Maisto, referente terzo settore della Cisl Fp, sottolinea l'importanza del servizio anche durante l'estate: «Con l'avvio dei centri estivi, queste lavoratrici garantiscono continuità nell'assistenza, permettendo ai ragazzi di partecipare alle attività nelle parrocchie, nei campi estivi, nelle piscine o nei parchi. Il loro impegno rappresenta un concentrato di passione e dedizione che spesso passa inosservato, ma che è fondamentale per l'inclusione di questi giovani». La Cisl Fp continua a dialogare con il consorzio di cooperative per monitorare e migliorare i servizi. «Oltre al recente rinnovo del Ccnl cooperative sociali - aggiunge Maisto - stiamo lavorando con l’ULss euganea per un adeguato riconoscimento della professionalità di queste lavoratrici che spesso si trovano a svolgere compiti molto vicini a quelli di altre figure sanitarie. Il nostro obiettivo è fare da mettere in rete tutte le istituzioni pubbliche (Ulss e Comuni), le famiglie e la parte datoriale, per valorizzare l'esperienza e la professionalità del personale consapevoli della necessità di trovare di volta in volta soluzioni per conciliare il diritto delle lavoratrici ad un salario adeguato e il bene dei ragazzi. Lavoriamo con attenzione e responsabilità, consapevoli della delicatezza del legame tra bambini, scuole, famiglie e operatrici. Il nostro impegno è garantire un servizio di qualità che permetta a tutti i bambini e ragazzi di vivere un'estate in sicurezza inclusiva senza barriere di qualsiasi tipo e differenze».