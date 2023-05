La Randi resta senza prima elementare, i comitati scrivono al Comune: «Si apra in deroga»

Il comitato Palestro 30 e Lode srive all'assessora alle politiche scolastiche Cristina Piva per chiedere la formazione della classe prima alla Scuola Randi: «Come Comitato di cittadine e cittadini del rione Palestro siamo fortemente preoccupati per la notizia appresa dalla stampa per cui sembrerebbe non verrà formata la nuova classe prima della scuola primaria Randi» spiegano.

La lettera

«La scuola Randi è un plesso storico della città di Padova che ha saputo negli anni innovare e innovarsi per arrivare ad oggi ad essere “Scuola Senza Zaino”, tra le poche non solo in città ma in tutta la Regione - si legge nella lettera - .Sempre in ottica di innovazione la scuola si pone tra le prime in città ad avere in cantiere importanti interventi per l’educazione all’aperto finanziati con centinaia di migliaia di euro. La scuola ha inoltre un ruolo molto importante nei processi di inclusione sociale per le famiglie del rione Palestro e più in generale del quartiere Savonarola. Aspetti e percorsi che rischierebbero di venire meno se dovesse materializzarsi una mancanza di continuità».

Rischio chiusura

«Consapevoli delle difficoltà legate al calo demografico - proseguono - crediamo che la soluzione non possa essere la chiusura di classi o, in futuro, di interi plessi scolastici, ma riteniamo fondamentale sfruttare questo evento come opportunità per favorire la formazione di classi, e scuole, poco numerose, anche in relazione al futuro assetto urbanistico della città di Padova “disegnato” dal nuovo Piano degli Interventi approvato all’inizio dell’anno dove si prevede la possibilità per chi abita la città di trovare una scuola di ogni ordine e grado entro 15 minuti a piedi dalla propria residenza».

Scuola Valeri

«Nel rione Palestro è presente anche un altro plesso scolastico, la scuola Valeri, che però, oltre ad avere altri “indirizzi” diversi dalla sperimentazione “Senza Zaino”, non può essere in grado di assorbire tutte le iscrizioni per mancanza di spazi, tanto che oltre alla mancanza di aule laboratoriali è naufragato anche il progetto avviato solo 3 anni fa dal Comune di Padova per l’apertura della biblioteca scolastica al rione - nel tentativo di colmare il vuoto lasciato dalla chiusura della biblioteca di quartiere di via Tripoli - proprio perché nel frattempo è stata chiusa anche la biblioteca scolastica per far spazio al crescente numero di classi. Pensiamo inoltre si debba necessariamente tenere presente la particolare situazione transitoria che dal punto di vista abitativo sta vivendo il rione Palestro dove la scorsa estate sono stati svuotati decine di appartamenti Ater per procedere alle ristrutturazioni; ma che torneranno a riempirsi di famiglie. Per questi motivi, come comitato Palestro 30 e Lode, chiediamo che si faccia tutto il possibile per avviare la classe prima della scuola Randi sia tentando di recuperare iscrizioni sia valutando la possibilità di avviare la classe in deroga al numero minimo di studenti e studentesse, cosa che per altro da quel ci risulta avverrà in diverse situazioni sia della città che della provincia oltre ad essere già avvenuto in passato»