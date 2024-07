L'Università di Padova è tra le cento migliori d'Europa: il ranking

Sono stati pubblicati i risultati della seconda edizione del QS World University Ranking: Europe, dell’agenzia QS (Quacquarelli Symonds), che quest’anno festeggia il ventennale di attività. Questo ranking considera esclusivamente gli atenei in Paesi dell’Unione Europea, maggiormente confrontabili per vicinanza geografica e matrice culturale: in questa edizione, l’agenzia QS ha valutato 726 istituzioni europee, in 42 stati.

La classifica

Nello scenario europeo l’Università degli Studi di Padova si colloca all'87esimo posto (migliorando di due posizioni rispetto alla scorsa edizione), è all’interno del 13% delle migliori Università europee e consolida la quarta posizione a livello nazionale. La metodologia di questo ranking si discosta in parte da quella del più generale QS World University Ranking. Cambiano alcuni indicatori bibliometrici, ad esempio vengono introdotti due indicatori relativi ai flussi di scambio di studenti internazionali, sia in ingresso (inbound) che in uscita (outbound). Cambiano anche i pesi di alcuni indicatori, come il rapporto studenti/docenti (passa dal 10% nel World Ranking al 5%) e la capacità di fare rete internazionale nella ricerca (dal 5% nel World Ranking al 10%).

Miglioramento

L’Università di Padova fa registrare un miglioramento significativo nell’indicatore del flusso di ingresso degli studenti dei programmi di scambi internazionali, portando Padova ad occupare la 71° posizione a livello europeo (più 20 posizioni rispetto alla scorsa edizione). A livello nazionale Padova occupa la seconda piazza nella “Sostenibilità” (indicatore che si focalizza sull’impatto sociale e ambientale generato delle università nell’ambito degli obbiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite), collocandosi a livello europeo al 50° esimo posto. La solidità e la qualità della rete internazionale della ricerca sviluppata dall’Ateneo padovano con altre università è confermata anche dall’indicatore “International Research Network” (misura e valuta gli studi pubblicati con coautori stranieri), in base al quale il Bo si posiziona al 52° posto a livello europeo e terzo in Italia.

Unipd

«Nella seconda edizione del QS World University Ranking: Europe, l’Università di Padova migliora la sua performance generale - commenta Mara Thiene, delegata ai Joint Degree e Ranking Internazionali - evidenziando un incremento del flusso degli studenti in ingresso dei programmi di scambio internazionali. La nostra capacità di essere attrattivi è da ascrivere all’ampliamento dell’offerta didattica in lingua veicolare e all’eccellente produzione scientifica».