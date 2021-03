Sempre al top, anche in epoca Covid: l'Università di Padova si conferma tra i migliori atenei al mondo

Anche per il 2021 l’Università di Padova si conferma tra i migliori 200 atenei al mondo in tutte e cinque le macro-aree prese in considerazione da QS, una delle agenzie più accreditate a livello internazionale

Sono stati pubblicati mercoledì 3 marzo gli esiti dei ranking “by subject” (per aree scientifiche) elaborati da QS, una delle agenzie più accreditate, a livello internazionale, nell’ambito dei ranking accademici.

E anche quest’anno l’Università di Padova ottiene un ampio riconoscimento in una pluralità di aree disciplinari; sono otto, infatti, gli ambiti in cui l'ateneo si posiziona tra i migliori cento atenei al mondo. Commenta il professor Giulio Vidotto, coordinatore della Commissione per la selezione e l'analisi dei dati utilizzati per i ranking e il bilancio sociale: «Si rileva come questo risultato sia stato ottenuto in un contesto internazionale sempre più ampio e competitivo, dove le istituzioni censite da QS sono passate da 1.368 a 1.453. Inoltre, nell’osservare come molti altri Atenei italiani abbiamo ottenuto un ottimo risultato, fa piacere rilevare la prima posizione di Padova a livello nazionale in sei diverse aree scientifiche. Questi risultati, oltre a confermare la qualità dell’impegno di tutti coloro che operano nel nostro ateneo, premiano il continuo investimento di risorse volto a migliorare la qualità della nostra ricerca e didattica in un quadro di crescita sostenibile. Per i risultati a venire, si confida sia riconosciuto il grande impegno del nostro Ateneo sui temi legati alla gestione della pandemia».

Macro-aree

Anche per il 2021 l’Università di Padova si conferma tra i migliori 200 atenei al mondo in tutte e cinque le macro-aree prese in considerazione da QS:

Arts & Humanities (163° posto)

Engineering & Technology (126° posto)

Life Sciences & Medicine (117° posto)

Natural Sciences (111° posto)

Social Sciences & Management (197° posto)

Top 100

L’Ateneo si posiziona inoltre tra i top 100 al mondo su ben 8 ambiti disciplinari:

Classici e storia antica (fascia 51°-70° posto)

Teologia e studi religiosi (fascia 51°-100° posto)

Scienze forestali e dell’agricoltura (87° posto)

Anatomia e fisiologia (fascia 51°-70° posto)

Farmacia e farmacologia (79° posto)

Psicologia (82° posto)

Fisica e Astronomia (86° posto)

Statistica (fascia 51°-100° posto)

Primo posto in Italia

Su scala nazionale, infine, l’Università di Padova è risultata la migliore in Italia dove studiare Geologia e Geofisica, Scienze della Terra e del Mare, Scienze Biologiche, Psicologia, Anatomia e Fisiologia.