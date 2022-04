L'Università di Padova è tra le prime 100 al mondo in 8 diversi ambiti disciplinari: il ranking internazionale

Sono stati resi noti mercoledì 6 aprile gli esiti dei ranking “by subject” (per aree scientifiche) elaborati da QS, una delle agenzie più accreditate a livello internazionale, nell’ambito dei ranking accademici. E sono fantastici: l'Università degli Studi di Padova è infatti tra i primi 100 al mondo in otto ambiti disciplinari e, a livello nazionale, risulta primo in tre ambiti. In relazione ai raggruppamenti delle discipline in 5 macro aree, inoltre, Padova si conferma tra i top 250 atenei al mondo in tutte le macro aree.

Ambiti disciplinari

Gli ambiti disciplinari:

Archeologia (fascia 51° - 100° posto)

Storia classica e antica (fascia 51° - 80° posto)

Agricoltura e Foreste (87° posto)

Anatomia e Fisiologia (fascia 51° - 100° posto)

Farmacia e Farmacologia (100° posto)

Scienze Veterinarie (51° - 60° posto, tra l’altro entra per la prima volta nelle classifiche)

Fisica e Astronomia (90° posto)

Statistica e Ricerca operativa (fascia 51° - 100° posto)

Macro-aree scientifiche

Per le macro-aree scientifiche prese in considerazione da QS, nel 2022 l’Università di Padova conferma la sua posizione nei top 250 atenei al mondo in tutte e cinque le macro categorie. Nello specifico, è tra i migliori 150 atenei al mondo in tre su cinque macro aree, quali Engineering & Technology (129° posto), Life Sciences & Medicine (123° posto) e Natural Sciences (111° posto). Seguono Arts & Humanities (157° posto) e Social Sciences & Management (211° posto)

Migliore in Italia

Su scala nazionale, infine, l’Università di Padova è risultata la migliore in Italia dove studiare per Anatomia e Fisiologia, Scienze della terra e del mare, e Statistica e Ricerca operativa. Inoltre Padova sale sul podio a livello nazionale negli ambiti dell’Archeologia, Linguistica, Agricoltura e Foreste, Scienze biologiche, Psicologia, Scienze Veterinarie, Chimica, Scienze Ambientali, Geologia, Geofisica ed Educazione. «Siamo soddisfatti dei risultati - commenta la prof.ssa Mara Thiene, Delegata ai joint degree e ai ranking internazionali - perché evidenziano, ancora una volta, l’eccellente produzione scientifica del nostro Ateneo, anche per caratteristiche di solidità e stabilità nel tempo. Con riferimento all’indicatore Citations, abbiamo, ad esempio, quattro ambiti disciplinari che hanno registrato uno score maggiore di 90 su 100 (Anatomia e Fisiologia, Medicina, Scienze Ambientali e Scienze Veterinarie. Vi sono inoltre ben nove ambiti disciplinari che si sono collocati al primo posto in Italia per l’indicatore H-Index (che accanto alle citazioni considera anche la produttività)».